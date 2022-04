Lokale Helden en Gerard Walschap in Muziekcentrum Dranouter

Lichtervelde/Torhout/Langemark Onewheeler Vincent debuteert als stuntman in remake Kapitein Zeppos: “Samen getraind met hoofdrol­spe­ler Nathan Naenen”

Een hoverboard kende je wellicht al. Maar sinds kort is ook de onewheel aan een opmars bezig. Zo kan je in de remake van Kapitein Zeppos zien hoe hoofdrolspeler Nathan Naenen op zo’n snelle elektrische eenwieler door de straten van Gent scheurt. Dat is te danken aan stuntman Vincent Verhoegstraete, die hem de kneepjes van het vak leerde. “Nathan was er verrassend snel weg mee”, zegt hij.

24 april