LEVENSVERHAAL. Piet Hardeman (80), de man die zijn volk leerde wandelen: “‘Onderweg zijn’ is een groot deel van mijn leven”

De man die zijn Westhoekvolk leerde wandelen is niet meer. Piet Hardeman uit Westouter is woensdagavond onverwachts overleden. Piet was tijdens zijn loopbaan een gepassioneerd leerkracht, maar hij was vooral gekend als natuurliefhebber en wandelaar. Hij stond mee aan de wieg van de overbekende GR-wandelroutes in Vlaanderen en ontwierp onder meer het Stiltepad in Heuvelland.