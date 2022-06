Lekkers van Zoetemarkt lokt heel wat volk: “Gelukkig bleef het de hele dag droog”

Corona zorgde er ook in Kemmel voor dat er 2 jaar geen Zoetemarkt was, maar afgelopen weekend keerde het sneukelevenement terug. Voor het eerst stonden in de Polenlaan geen kraampjes, maar werd wel het Warandepark ingepalmd. Voor deze editie schreven zich meer dan 40 marktkramers in die snoep, koeken en ander lekkers aan de man brachten.

Hard werk

“Wij hebben ons rot geamuseerd en het was een blij weerzien met onze klanten na een afwezigheid van 2 jaar”, zegt chocolatier Chris van Christtruffel uit Lauwe. “De Zoetemarkt in Kemmel is een markt buiten categorie. Er is altijd veel volk en ambiance en dit was ook dit jaar het geval. Het mooie was dat het heel de dag droog bleef, in tegenstelling tot elders in de provincie.” Voor Chris is het zijn 18de deelname aan de Zoetemarkt. “Mocht het niet van corona zijn geweest, dan stonden er 20 op de teller. We zijn echter blij dat we er opnieuw bij mochten zijn. Het is hard werk, ook naar voorbereiding toe, maar nadien ben ik altijd heel tevreden.”