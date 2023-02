Laurens vindt 57 jaar oude liefdesbrief bij dakwerken aan restaurant: “Of Yvette ooit het lief werd van de briefschrijver is maar de vraag”

Dranouter“Bij onze eerste ontmoeting in de herberg in het dorp was mijn hart als op grond gevallen.” Poëtische woorden van een 17-jarige knaap uit een liefdesbrief aan zijn liefste Yvette. Gedateerd: 22 april 1965. Of Yvette ooit die lieve woorden gelezen heeft, is niet duidelijk. De brief is namelijk bijna 60 jaar later opgedoken tijdens verbouwingswerken aan de zolder van restaurant De Hollemeersch in Dranouter. “We zouden graag weten wie de briefschrijver is, al blijft hij mysterieus over zijn identiteit”, zegt zaakvoeder Laurens Van Den Weghe (58).