Lance (18), die lijdt aan ziekte van Duchenne, beleeft droomrit dankzij Tom Boonen: “En net vandaag kreeg mama haar laatste chemo”

Gewezen wielerkampioen Tom Boonen vervulde donderdag in Nieuwkerke de rallydroom van Lance Alleweireld, een 18-jarige jongen met de ziekte van Duchenne. Boonen nam de jongen mee in een Porsche voor een ritje op het parcours van de rally van Ieper. Even daarvoor mocht de tiener al mee de lucht in met een helikopter en er was nog meer goed nieuws: de mama van Lance kreeg net donderdag haar laatste chemo voor borstkanker. “Het is echt dubbelfeest”, klinkt het bij het gezin Alleweireld.