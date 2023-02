Kruisabelestraat afgesloten wegens werken

RESTOTIP. Restaurant ZET U mag dan wel verhuisd zijn, het eten blijft er even lekker

In de schaduw van de monumentale basiliek in Dadizele is zopas restaurant ZET U geopend. Kim Van Engelandt en zijn echtgenote Maaike Vanpoucke uit Heule hadden vroeger hun eet- en koffiehuis ZET U op Passendaleplaats, maar verlieten het kaasdorp om in het bedevaartsoord te beginnen aan een nieuwe uitdaging. Wij gingen eens proeven of het op de nieuwe locatie even lekker is als op de oude.