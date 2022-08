Kom wijn proeven van Heuvellandse wijnboeren op de Wijnfeesten

Ieper Vredescol­lec­tief Ieper hoopt Vlaams-nationalis­tisch festival ‘Frontnacht’ alsnog te verijdelen: “Songtek­sten staan bol van rassenhaat en neonazisme”

Het nieuwe Vredescollectief Ieper wil niet dat het muziekfestival Frontnacht naar de Westhoek komt. Het collectief vond in de teksten van de bands die op de affiche staan heel wat bezwarend materiaal en vindt dat de door het stadsbestuur opgelegde voorwaarden duidelijk worden geschonden. Ze schreven dat neer in een open brief. “Een neonazistisch, fascistisch en racistisch muziekfestival hoort niet thuis in Vredesstad Ieper, nergens trouwens.” Het schepencollege won ondertussen nieuwe adviezen in en buigt zich opnieuw over de eerder verleende toelating.

9 augustus