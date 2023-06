Kinderaanbod in de gemeente: “Een zomer vol speelplezier”

IN BEELD. Heilig Bloedpro­ces­sie trekt door Voormezele: “We maken er ook de jeugd warm voor”

Hoogdag in Voormezele, waar zondagnamiddag vijfhonderd deelnemers meestapten tijdens de Heilig Bloedprocessie. Nieuw vooraf was een dartsfestival in de tent met bar op het Heuvellandplein aan de Sint-Elooisweg, zaterdagavond. “Om ook de jeugd warm te maken voor de processie”, zegt voorzitter Paul Breyne.