Kijk ‘Flee’ in kader van tentoonstelling ‘50 humans’

‘Flee’ is een ijzersterke film over een Afghaanse vluchteling in Kopenhagen. Deense filmmaker ­Jonas Poher Rasmussen tracht het levensverhaal te achterhalen van zijn jeugdvriend Amin Nawabi, die nooit veel vertelde over hoe hij als Afghaanse vluchteling in zijn Deense school belandde. Deze filmvertoning vindt plaats in het kader van de tentoonstelling ‘50 humans’. Deze tentoonstelling is een organisatie van de gedachtenistuin vluchtelingen Westouter in samenwerking met de gemeente Heuvelland. Kom op 12 augustus om 20 uur naar de sint-Eligiuskerk in Westouter. Een ticket kost 5 euro.