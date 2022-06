Joris Parmentier uit Staden depanneert inwoners van Kemmel na verdwijnen laatste slagerij: “Wekelijks komen we met onze vleeswaren naar het dorp”

Sinds in april José Claerhout en zijn vrouw Nadine Vandooren de deuren van hun beenhouwerij langs de Reningeslstraat sloten, is er in Kemmel geen slagerij meer te vinden. Inwoners moesten dus al verder op zoek naar hun biefstuk of kalfsworst. Toen slager Joris Parmentier (59) van hoeveslagerij Feniks uit Staden dat te horen kreeg, bood hij spontaan zijn diensten aan. “Ik vroeg schepen Bart Vanacker of het niet mogelijk was om een markt te organiseren in Kemmel, maar dat bleek niet haalbaar”, zegt Joris. “Ik kreeg wel de kans om mijn marktkraam elke donderdag open te stellen en dat net voor OC De Gaper. We beginnen er telkens aan rond 14 uur en blijven er zeker staan tot even na 18 uur.