Jongetje (10) krijgt metalen doel op zich in Kemmel: kind kritiek naar ziekenhuis gebracht

Menen focust zich tijdens World Cleanup Day op strijd tegen peuken

Op zaterdag 16 september is er opnieuw de ‘World Cleanup Day’, miljoenen mensen over de hele wereld zetten zich die dag in om zwerfvuil op te ruimen. In Menen wordt dit jaar de focus gelegd op peuken. “Een keuze van de werkgroep tijdens onze participatieavond Super Tuesday eerder dit jaar”, zegt schepen van netheid Patrick Roose (Vooruit).