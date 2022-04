Jongeman (21) opgepakt na binnendringen verloederde vakantiesite Kosmos op Rodeberg

Geschiedenis

Vakantiedomein Kosmos verrees in 1934 op de Rodeberg bij Westouter. Het centrale gebouw werd opgetrokken in modernistische stijl en deed dienst als jeugdhotel, restaurant en bar. De Kosmos werd voornamelijk bekend om z’n openluchtzwembad, het enige in de streek, en was tussen 1960 tot 1980 een geliefkoosde locatie voor jongerenvakanties, CM-kampen en jeugdbewegingen. Vanaf de jaren zestig werd De Kosmos sterk uitgebreid. In 2005 legde de uitbater de boeken neer en raakte het vakantiecomplex in verval. Daarmee gepaard vandalisme en ongewenste indringers. In 2009 werd de Vlaamse overheid eigenaar van het domein en het hoofdgebouw, een beschermd pand. In 2013-2014 legde het Agentschap Natuur en Bos een recreatief landschapspark aan met een openluchtamfitheater en tunnels, glijbanen en spelelementen op de heuvel en heuvelflank. Maar sindsdien kwam er geen schot meer in de zaak.