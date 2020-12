Jonge moeder Natalie (29) verlost van clusterhoofdpijn dankzij niet-terugbetaald apparaatje van 25.000 euro: “Het was dit of euthanasie”

Wulvergem Automobi­lis­te raakt lichtge­wond bij klap tegen gemetselde duiker

30 november Langs de Kemmelstraat in Wulvergem is maandag kort na de middag een ongeval gebeurd. Een wagen kwam er uit de richting van Nieuwkerke. In een bocht naar links verloor de bestuurster om nog onbekende reden de controle over haar voertuig. Dat belandde luttele meters voor het kruispunt met de Hooghofstraat rechts van de weg. De auto botste tegen een gemetselde duiker en belandde door de terugslag weer op straat. De brandweer snelde ter plaatse om de onfortuinlijke bestuurster bij te staan. De vrouw, die bij bewustzijn was, werd uit het voertuig gehaald. Ze kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er een tijdje verkeershinder. De brandweer maakte na de takelwerken de rijweg weer proper.