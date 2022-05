Jong koppel veroordeeld voor dealen speed: “U moet uw handen van drugs afhouden”

Het koppel en hun afnemer werden voor de rechter in Ieper gebracht. Die veroordeelde N.G. tot een celstraf van 14 maanden met uitstel. Enkel het voorarrest wordt als effectief gezien. Ook moet hij een boete betalen van 8.000 euro, deels met uitstel. De rechter legde de man wel strenge voorwaarden op. Zo moet hij zijn handen van drugs afhouden. “Dat staat in het vet onderstreept in het vonnis!”, waarschuwde de rechter hem. Ook zijn partner, die zwanger was toen het proces werd gepleit, is tot dezelfde straf veroordeeld. Beiden mogen nu de gevangenis verlaten. Derde beklaagde D.D.B. kreeg een werkstraf van 75 uur en een boete van 8.000 euro.