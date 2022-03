IN BEELD. De West-Vlaamse reus ontwaakt: zo schoon is de Kemmelberg bij het ochtendgloren, op de dag van Gent-Wevelgem

Zo overnachtten twee medewerksters van grill-tearoom In De Gouden Jaren (Belvedere) in de zaak, om op tijd de horecazaak te kunnen poetsen en om zondagochtend het verkeer niet te moeten trotseren. Het leverde grappige taferelen op, van de twee dames, in hun pyjama, waarvan eentje in giraf motief. Ze waren én heel opgewekt én ook een beetje nerveus voor deze hoogdag in het wielrennen.

Ook Vincent Impe (57) van Impe Catering uit Heule sliep tijdens de nacht van zaterdag op zondag maar een paar uurtjes. Zijn bedrijf staat in voor de catering in een vip-tent van Flanders Classics, naast Belvedere. Hij en enkele medewerkers kwamen zondagochtend al om 7 uur aan, voor de laatste voorbereidingen. Het kan voor de eerste keer in drie jaar weer, vip-tenten op de Kemmelberg, na twee noodgedwongen coronapauzes in 2020 en 2021. Alles staat al klaar in de vip-tent, die afgelopen nacht bewaakt werd. Zo staan er 5.280 stukken bestek klaar. Ook de televisieschermen zijn al aangesloten en getest, zodat de gasten straks niets van de koers missen.

“Het is zeer belangrijk dat we dit weer kunnen doen. Niet enkel als bedrijf, we overleefden de coronacrisis door op hoogwaardige foodboxen in te zetten, maar ook gewoon als mens. Want we zijn sociale dieren die willen samenkomen”, zegt Vincent Impe. “We zijn hier zondagochtend vroeg al om alle tafels nog eens te controleren. En we hebben een koelwagen met alle voeding bij. Straks werkt het keukenteam de gerechten af. We zetten vandaag samen 36 personeelsleden in: 24 mensen in de zaal, vier in de logistiek en acht in de keuken. Het is al onze twaalfde editie hier op de Kemmelberg, tijdens Gent-Wevelgem. We zijn een vaste partner, maar het is toch telkens weer van nul herbeginnen. De gerechten moeten straks top zijn en ook de bediening moet in orde zijn.”