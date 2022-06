IJsbedrijf Surprice opent salon in voormalig Labyrint: “En binnenkort zijn we te vinden in Kortrijk”

Afgelopen weekend vond in het centrum van Kemmel de opening plaats van de nieuwe vestiging van Surprice. Dat bedrijf heeft zijn uitvalsbasis in de Stadenstraat in Houthulst, waar niet alleen de productie van roomijs en sorbetijs zich bevindt, maar ook een Gelato & Coffee bar, net als langs de Rodebergstraat in Westouter. Daar was vroeger het bekende restaurant The Rabbit gevestigd. Ook in Kemmel opende de nieuwe Surprice op een plaats met geschiedenis. Voorheen was er het gekende café Het Labyrint te vinden. “Had men mij enkele jaren geleden gezegd dat ik op twee toplocaties in Heuvelland een ijsjessalon zou hebben, dan had ik dat weggelachen. Het was even twijfelen of we in Kemmel zouden opstarten, omdat dat dorp en Westouter toch dicht bij elkaar liggen. Na wat marktonderzoek blijkt dat de 2 plaatsen toch worden bezocht door een ander publiek. Met Surprice Kortrijk gaan we nu wel voor het eerst buiten onze regio. Ik zie echter niet in waarom het ook daar niet zou lukken.”