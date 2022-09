Honderden pompoenen kleuren flank Kemmelberg knaloranje

Menen REPORTAGE. “Ik zou graag eens op Gunter Lamoot zijn kont slaan, met zijn mooie lange haar”: comedyshow is test voor eerste rusthuis­fes­ti­val van Vlaanderen

Lachen met, zonder uit te lachen en grof te worden. Dat was de insteek zondagnamiddag van een comedyshow met Gunter Lamoot in rusthuis Groenhof in Menen. De bewoners konden alvast tegen een stootje. Zelfs wanneer er grapjes over seks werden gemaakt. “De bewoners kunnen er tegen dat Gunter Lamoot met hen komt lachen. Plagen is om liefde vragen”, zegt televisiemaakster Geertrui Coppens.

12 september