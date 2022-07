Hoeveproducenten uit Loker en Poperinge krijgen label 100% West-Vlaams

100% West-Vlaams is kwaliteitslabel waaraan mensen de echte hoeve- en streekproducenten herkennen. Producten met label zijn 100 procent authentiek en ambachtelijk gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit. Nu krijgen 7 nieuwe producten de erkenning van streekproduct en 4 hoeveproducenten mogen zich voortaan 100% West-Vlaams hoeveproducent noemen. Dat werd beslist door de meest recente erkenningscommissie streekproducten en de erkenningscommissie hoeveproducten. In de Westhoek vallen Oosthof De Schelver in Loker en De Keibol in Poperinge in de prijzen in de categorie Hoeveproducten.