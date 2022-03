Heuvellandse wijn heeft er elf nieuwe ambassadeurs bij: in deze restaurants kan je glaasje krijgen

Gullegem/Sint-Eloois-Winkel Heringe­richt kruispunt aan Driemasten weer open voor het verkeer

Goed nieuws voor wie van Gullegem naar Sint-Eloois-Winkel wil rijden, en omgekeerd. Sinds vrijdag is het kruispunt Driemasten-Oostlaan weer open. Het is wel even opletten geblazen, want de voorrangsregeling is er veranderd.

25 maart