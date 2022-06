Heuvelland zoekt jobstudenten met goesting

Menen Organisa­tie Grensrock Menen blikt terug op topeditie: “De nieuwe locatie heeft enkel voordelen”

Na twee door corona afgelaste edities kon dit weekend opnieuw het gratis festival Grensrock worden georganiseerd. Meteen was het de eerste editie in Park Ter Walle, waar er heel wat meer mogelijk is dan in het Brouwerspark, waar voorheen het muziekevenement een onderkomen had. “Wij als organisatoren zijn in ieder geval tevreden.”

26 juni