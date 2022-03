Heuvelland schiet toeristisch seizoen op gang: “Na 2 jaar corona heeft iedereen er zin in”

Traditiegetrouw begint in de gemeente Heuvelland het toeristisch seizoen met een startavond georganiseerd door VVV Heuvelland en de dienst toerisme. VVV Heuvelland is de spreekbuis van alle toeristische spelers in Heuvelland. “Het is al even geleden dat we allemaal samen konden komen”, zegt Bart Denys, voorzitter VVV Heuvelland. “Twee jaar na elkaar moesten we onze startavond annuleren door corona, maar we zijn blij dat we dit keer het mondmasker kunnen afzetten.”