Heuvelland past brandregime openbare verlichting aan

Aftelklok telt af naar Gent-Wevelgem

In het centrum van de Wevelgem is een aftelklok geplaatst die aftelt naar de wielerhoogmis in Wevelgem op zondag 26 maart. Over iets meer dan acht dagen is het namelijk al zover.”We plaatsen voor het eerst zo’n aftelklok om samen met alle Wevelgemnaren te kunnen aftellen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).