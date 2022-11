Heuvelland organiseert kinderwerking in kerstvakantie

Ieper Drie sterke vrouwen dingen mee naar Vredes­prijs Ieper 2023: “Wie niet leefde in een land dat ons systema­tisch onderdrukt, kan dit moeilijk begrijpen”

“Moge de Ieperse Vredesprijs ertoe bijdragen dat onze kinderen niet alleen in vrede, maar ook voor vrede zullen leven.” De driejaarlijkse Ieperse Vredesprijs wil jongeren tonen hoe en wie er overal in de wereld voor vrede ijvert. Voor de editie 2023 staan naast drie organisaties drie vrouwen op de shortlist, die elk in hun domein ijveren voor een betere wereld. In mei weten we wie laureaat is.

8 november