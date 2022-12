Heuvelland opnieuw een stukje groener: “150 vierkante meter bos en een wilgenhut”

Heuvelland 1.427.728 keer bedankt! Deze verhalen beroerden de Heuvellan­der het afgelopen jaar het meest

Na corona hoopten we met z’n allen dat 2022 vlotjes zou verlopen. De oorlog in Oekraïne en de bijkomende energiecrisis gooide echter roet in het eten. Desalniettemin viel er heel wat te beleven in en rond het Toscane van Vlaanderen, zoals Heuvelland wel eens wordt genoemd. U klikte het afgelopen jaar meer dan 1.427.000 artikels aan. Daar zijn we heel blij mee. Vooraleer we 2022 definitief uitzwaaien, blikken we graag samen met u nog eens even terug de meest gelezen artikels van het voorbije jaar. We wensen iedereen alvast een gezond 2023 en blijf bij ons.

26 december