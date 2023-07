Heuvelland ontslaat algemeen directeur na klachten personeel: “Situatie onhoudbaar? Ik heb altijd op menslievende wijze gewerkt”

Wijndomein Ravenstein door Gault & Millau bekroond met goud voor mousseren­de wijn Blanc de Blancs Brut, zaterdag­avond Romeinse wijngaard­ze­ge­ning

Wijndomein Ravenstein boven op de Amerikaberg in Kruiseke, nabij Wervik, viel weer in de prijzen. En niet zomaar een prijs want Dirk Talpe en Patricia Lenoir ontvingen in Brussel met hun mousserende wijn Blanc de Blancs Brut, de Belgian Wine Award 2023. De prijs werd voor de eerste keer uitgereikt door Gault & Millau, een gerenommeerde naam in de culinaire wereld. Ravenstein is de enige winnaar uit onze provincie.