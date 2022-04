Heuvelland neemt deel aan de stappenclash: “Elke stap telt”

Wil je meer bewegen? Dat kan dat eenvoudig met 10.000 stappen per dag, of 8.000 voor 65-plussers. In mei neemt de gemeente Heuvelland het op tegen 12 gemeenten in de regio: Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lichtervelde, Lo-Reninge, Mesen, Pittem, Poperinge, Roeselare, Tielt, Vleteren en Zonnebeke. De gemeente of stad die na één maand de meeste stappen zette in verhouding tot zijn totaal aantal volwassen inwoners, is de grote winnaar. Die wint voor een jaar lang de wisselbeker én een beweegvriendelijk ‘surprise’-cadeau. Mensen die vorig jaar al deelnamen, hoeven enkel hun stappen te registreren via www.10000stappen.be. Wie voor het eerst deelneemt, kan zich gratis registeren op de site en sluit zich aan bij de groep Heuvelland. Geef elke dag je stappen in. Die kan je tellen met een app, activity tracker of een klassieke stappenteller. In de bib kan je een stappenteller lenen voor 20 euro. Meer info via heuvelland.be/10000stappen.