Heuvelland krijgt Te Gek!?-kwaliteitslabel voor inspanningen doorbreken taboe geestelijke gezondheidszorg

WestouterNet voor de start van de Belcanto Classic in Westouter overhandigde zangeres Selah Sue het kwaliteitslabel ‘Zot van Te Gek’ aan burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). Daarmee bedankt de organisatie, die van geestelijke gezondheid een hoofdzaak maakt, de gemeente Heuvelland voor de inspanningen rond het thema. “Het is letterlijk van levensbelang dat mensen er zijn voor jou.”

De Belcanto Classic werd eind vorige eeuw in het leven geroepen en staat sinds 2015 in het teken van Te Gek!? Te Gek!? is een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt bij het grote publiek. Frontman van The Scabs Guy Swinnen en zangeres Selah Sue zijn peter en meter van Te Gek!?. Guy Swinnen gaf zondagavond een concert in de Belcanto Classic-tent, terwijl Selah Sue haar koersoutfit aantrok en mee aan de start kwam van het wielerevenement.

1 op 3

“Er zijn zoveel mensen die het mentaal moeilijk hebben en dat niet durven delen omdat ze bang zijn dat iemand over hen zal oordelen”, zegt Selah Sue. “Terwijl 1 op de 3 het zelf ooit meemaakt. En als je het niet zelf bent, is het wel iemand naast jou. Het is letterlijk van levensbelang dat mensen er zijn voor jou. Verdriet is even hard aanwezig in het leven als geluk. Dat moet dus ook een plaats kunnen krijgen.”

Volledig scherm Selah Sue: “Er zijn zoveel mensen die het mentaal moeilijk hebben en dat niet durven delen omdat ze bang zijn dat iemand over hen zal oordelen." © Henk Deleu

Selah Sue overhandigde niet voor de start van de koers het kwaliteitslabel ‘Zot van Te Gek!?’ aan de burgemeester van Heuvelland, Wieland De Meyer. Het label is een erkenning voor de inspanning die de gemeente doet om het taboe rond geestelijke gezondheidszorg te doorbreken. “Al een volledig jaar zetten we extra in op aandacht en werking omtrent geestelijke gezondheidszorg”, aldus de burgemeester. “Zo waren er lezingen (van fotografe Lieve Blancquaert, psychiater Eva Debusscher en auteur An Peeters), filmvoorstellingen, het jongerenwelzijnsproject ‘t Is wel nu jongeren’ en de expo ‘Tussen ons’ van Lieve Blancquaert en De Chinezen.”

Stof tot nadenken

De hoogtepunt van het ‘Heuvelland Zot van te Gek!?’-jaar was de kunstinstallatie in de vorm van een groot hoofd, naar een creatie van kunstenaar Sven Unik-id. De festivalgangers van Dranouter konden dit indrukwekkende Te Gek!?-hoofd enkele weken geleden op de festivalweide al stof tot nadenken geven, in de vorm van gedachten en wensen die ze op een stukje doek schreven. Ook op de Belcanto Classic was het Te Gek!?-hoofd aanwezig als ‘de kop van de wedstrijd’. “Het ‘Heuvelland Zot van Te Gek!?’-jaar was een mooie samenwerking tussen de gemeente Heuvelland, Te Gek!? en de Belcantovrienden”, klinkt het nog. www.tegek.be

Volledig scherm Bert Doise nog even in gesprek met Selah Sue net voor de start van de koers. © Henk Deleu

