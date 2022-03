Heuvelland dient klacht in en gebruikt poëzie tegen boomvandalen

Al voor de derde keer werden in Heuvelland jonge boompjes het slachtoffer van vandalen. Vorig jaar sloegen onverlaten toe in de Vierstraat, later in de Houtemstraat en onlangs opnieuw in de Vierstraat. “Aanvankelijk wilden de daders de kans geven dit in der minne op te lossen. We zijn het echter beu en dienen een klacht in bij de politie”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Het was de boomkweker van Kemmel die het vandalisme in de Vierstraat had opgemerkt. Het gaat daar om een tiental bomen. Ze staan daar heel mooi en ik begrijp niet dat die voor iemand een probleem zouden kunnen zijn.” Het gemeentebestuur plant de bomen telkens opnieuw aan. “Het is een onnodige zotte kost. Op een dag gaan we wel vinden wie het is, de buurt houdt het in de gaten en we hebben camera’s.” Om mogelijke daders op een ander gedacht te brengen, wordt bij de heraanplant een gedicht aangebracht. Ondertussen werd er ook vandalisme aan bomen vastgesteld langs de Steenakkerstraat in Dikkebus.