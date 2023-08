Het feest is begonnen, † Nonkel Herwig zet Festival Dranouter meteen in vuur en vlam

Meer over Festival Dranouter 2023 lees je in ons dossier.

Na het openingsfeest op donderdagavond, schoot Festival Dranouter op vrijdag pas goed uit de startblokken. Op het programma staan bands als Daan en de Black Box Revelation, maar het was vooral in een van themabars dat het feestje echt losbarstte. In Bar Sint-Bernard, een bar gesponsord door de gelijknamige brouwerij uit Watou, was het deze namiddag meteen goed raak. Aanstoker van de feestelijkheden was † Nonkel Herwig, een knotsgek collectief uit Menen. “Wij organiseren een rouwtafel voor nonkel Herwig, die al een tijdje overleden is”, zegt nonkel Lorre uit Menen. “We konden Herwig al voor de helft cremeren, maar we zoeken nog geld voor de andere helft. We doen festiviteiten om alles te kunnen bekostigen.”

Begroeting

De bende van † Nonkel Herwig werd vorig jaar opgericht door een vijftal Menenaars. Nonkel Herwig is een fictief persoon, maar hij leeft wel degelijk nog. “Dat maakt het allemaal nog wat grappiger”, zegt nonkel Lorre. “Vandaag (vrijdag, nvdr) doen we een act in de Sint-Bernardustent, maar morgen zaterdag spelen we in de Palace een volledige show. Dat begint met een begroeting van de kist en het uitdelen van een hostie. Daarna barst het feest los. Meestal spelen we rond Menen en we deden ook al eens Ieper aan, maar dit is toch het grootste evenement voor ons tot nu. We zijn dan ook heel blij hier te mogen staan. Ik had niet verwacht dat er zoveel volk zou zijn, het is meteen een mooie aftrap.”

Recordopkomst

In tegenstelling tot andere plaatsen in het land, bleef het grotendeels droog in de Westhoek. Volgens de organisatoren zakten op de eerste festivaldag, maar liefst 15.500 muziekfans af naar Dranouter. “Het is een recordopkomst voor onze vrijdag, die normaal de rustigste dag is. Zalig om te zien hoe het publiek geniet”, aldus festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. “Dit jaar zullen we bijna even veel mensen ontvangen op vrijdag als op onze zaterdag, traditioneel onze populairste dag. Echt tof om te zien dat de Festival Dranouter-gangers het wisselvallige weer niet aan hun hart laten komen, maar gewoon samen een onvergetelijk weekend willen beleven. Deze namiddag (vrijdag, nvdr) kondigden we aan dat de laatste 200 zaterdagtickets in verkoop gingen. Mensen kunnen die aankopen via de online ticketshop, of morgen ter plekke aan de festivalkassa’s. Wellicht zal onze zaterdag tegen de avond uitverkocht zijn. Voor wie liever zondag wil afzakken naar Dranouter, zijn er nog steeds tickets kopen via de online ticketshop.”

Morgen passeren op Festival Dranouter onder meer Coelv en Bazart. Meer info viawww.festivaldranouter.be/nl

Volledig scherm Meteen heel wat sfeer op Festival Dranouter. © Henk Deleu

