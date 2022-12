Het blokkot is terug, op twee plaatsen in Heuvelland

Vanaf zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari kan er opnieuw samen worden gestudeerd in OC De Galoye in Loker. In OC De Gaper in Kemmel is dat het geval van maandag 9 januari tot en met zondag 29 januari. Dat kan in het vergaderzaaltje op het bovenverdieping. Er zijn tien studeerplaatsjes beschikbaar.