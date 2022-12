Heropening buurtwegen in Wijtschate: “Nieuw wandelnetwerk volgend jaar klaar”

Wervik Woensdag Winterhap­pe­ning in de scholen Futura

In de scholen Futura in de Hellestraat is er woensdag vanaf 16 uur een Winterhappening. Dit keer staat dit gezellig samenzijn in de basisschool en het secundair van het Gemeenschapsonderwijs volledig in het teken van de Warmste Week. Er is alvast voor elk wat wils.

20 december