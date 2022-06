Herinrichting centrum Dranouter begint in 2023: “Goed voor minstens 2 jaar werk”

Dat er grote werken zouden plaatsvinden in Dranouter is al even geweten, maar een startdatum bleef uit. Op een bewonersvergadering in OC De Klakeye zei burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) dat de werken eind dit jaar nog uit startblokken schieten. In een eerste fase begint Aquafin in de Kruisabelestraat waar een waterzuiveringsstation wordt gebouwd. De werken aan het Planciusplien zullen pas voor 2023 zijn. “We gaan zo goed mogelijk communiceren over de timing, maar dat is niet altijd gemakkelijk”, zegt de burgemeester. “Werken veranderen immers steeds.” Over een einddatum sprak de burgervader zich dan ook nog niet uit. “Alles zal toch minstens 2 jaar duren.”