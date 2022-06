Herdenkingsplechtigheid voor 11 slachtoffers ongeval oorlogsmunitie:” Die mensen mogen we nooit vergeten”

Ieper 19-jarige rijdt onder invloed voorgevel van kapsalon aan diggelen

Een 19-jarige man uit Ieper is woensdagavond z’n rijbewijs kwijtgespeeld nadat hij pardoes tegen de voorgevel reed van Più Bella, het didactisch kapsalon van de school Immaculata in Ieper. De bestuurder had te veel gedronken. Zijn auto is total loss maar ook in het kapsalon is de schade groot.

