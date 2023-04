Herdenking Slag om de Kemmelberg: “De slag eiste meer dan 5.000 levens”

‘Mozaïek van Vrede’: groot cultureel feest in Ieper

Op 14 mei is er in Ieper ‘Mozaïek van Vrede’. Dat is een divers cultureel programma voor alle leeftijden met optredens en voorstellingen van Ieperse culturele verenigingen. De organisatie ligt in handen van de Cultuurraad, het In Flanders Fields Museum en Stad Ieper.