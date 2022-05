Herdenking Amerikaanse gesneuvelden in Kemmel

Memorial Day is een Amerikaanse feestdag, gehouden op de laatste maandag van mei, waarop de Amerikaanse gesneuvelden worden herdacht. In dat kader was er opnieuw een plechtigheid aan het Amerikaans monument langs de Kemmelstraat in Kemmel. Het monument werd opgericht in 1929 en eert de Amerikaanse gesneuvelden die vielen op ons grondgebied. Pas in juni 1917 zetten de eerste Amerikaanse soldaten voet op Franse bodem. In onze contreien namen vier Amerikaanse divisies deel aan het strijdgewoel. De 27ste en de 30ste divisie vochten nabij Ieper in juli en augustus 1918, terwijl de 37ste en de 91ste werden ingezet in oktober en november 1918 tussen Waregem en Oudenaarde. Tijdens de plechtigheid legde onder meer een vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade een krans neer.