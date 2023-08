Helpende handen in kinderopvang gezocht

Defect bakje van PlayStati­on op bed oorzaak van brand in zorginstel­ling: “Dit had veel erger kunnen aflopen”

De zware brand die afgelopen nacht heeft gewoed in het gebouw van de Polikliniek in Poperinge is ontstaan door een defect bakje van een PlayStation op het bed van een 19-jarige bewoner. Het parket bevestigt dat. In het gebouw verblijven 55 mensen met een beperking van vzw De Lovie. Ze werden allemaal geëvacueerd. “We zijn enorm dankbaar dat iedereen er goed is uitgekomen”, zegt stafmedewerker communicatie Birgit Provoost van De Lovie.