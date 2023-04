Harmonie Ypriana staat samen met Jan De Wilde op Festival Dranouter: “Eindelijk kunnen ons eeuwfeest vieren”

Gewezen uitbaat­ster van VI­VO-win­kel is overleden, een icoon van de lokale handel is niet meer: ‘Odette’ Hooghe baatte winkel uit van 1966 tot 1999

In het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis is Madeleine Hooghe (84) uit Wervik overleden. Op de hoek van de Stations- en Toekomststraat baatte ze jarenlang een VIVO-winkel (1966-1999) uit. Iedereen noemde haar Odette, naar haar tweede voornaam. Ze was een heel lieve en behulpzame vrouw. Een icoon van de lokale handel is niet meer