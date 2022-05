Gsm-loze zondag in Heuvelland: gemeente nodigt bezoekers uit mobieltje 3 uur niet te gebruiken

Op zondag 22 mei worden bezoekers in Heuvelland uitgenodigd om hun gsm gedurende minstens 3 uur niet te gebruiken. “Een digitale detox bij wijze van spreken”, zegt Stefaan Decrock van Team Toerisme in Heuvelland. “Bij aankomst stoppen ze hun mobieltje in een voorbedrukte enveloppe. Brengen ze die binnen die voor 17 uur binnen in het bezoekerscentrum in Kemmel en is de enveloppe nog dicht - dus gsm minstens 3 uur niet gebruikt – dan krijgen ze een kleine attentie. Ook nemen ze dan deel aan een wedstrijd voor een waardebon te besteden bij een overnachting bij een van de stiltelogies van Heuvelland.” De envelop is te verkrijgen aan de balie van het bezoekerscentrum in Kemmel of bij de steward die zondag 22 mei tussen 11 uur en 14 uur op stap is in Kemmel en passanten aanspreekt over het initiatief.