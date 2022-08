Grootste rommelmarkt van de provincie zondag in Kemmel

Het traject van de rommelmarkt loopt traditiegetrouw vanaf het kruispunt van de Kemmelstraat met de Vierstraat door het dorp tot aan het kruispunt van de Reningelststraat met de Kriekstraat. Hou er rekening mee dat tijdens de rommelmarkt geen doorgaand verkeer mogelijk is langs het traject. Ondanks de werken die momenteel bezig zijn in De Klijte en op de Kemmelseweg in Ieper, zal het toch mogelijk zijn langs die weg in Kemmel te geraken. De toegangswegen worden speciaal voor de rommelmarkt opengemaakt. De rommelmarkt vindt dit jaar voor de 45ste keer plaats en het evenement trekt altijd veel volk. Vorig jaar waren er meer dan 1.200 standhouders. Het maakt van de rommelmarkt, die elk jaar staat geprogrammeerd in het eerste weekend van september, een van de grootste van de provincie.