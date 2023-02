Grand Concert: Heuvellandse muziekverenigingen slaan handen in elkaar

Momenteel telt de gemeente Heuvelland nog 3 bestaande muziekverenigingen: de koninklijke harmonie St.Cecilia Nieuwkerke, de koninklijke muziekvereniging ‘De Vlaamse Vrienden’ Westouter en de koninklijke fanfare St.Cecilia Nieuwkerk. Die verenigingen zorgen op tal van activiteiten voor een muzikale noot. Op zondag 12 maart slaan ze de handen in elkaar om samen een uniek concert te presenteren. “Tijdens dit Grand Concert brengen ze een mooi muzikaal programma waar je je kunt laven aan een eclectisch muzikaal spektakel door straffe, lokale muzikanten”, klinkt het op de cultuurdienst van Heuvelland. Het concert vindt plaats op 12 maart in het Muziekcentrum in Dranouter. De inkom is gratis en de deuren gaan open om 10.30 uur.