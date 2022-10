Gezocht: knotters en knotbomen

Het Regionaal Landschap Westhoek brengt eigenaars van knotbomen in contact met knotters. Die krijgen in ruil voor het knotten van de bomen het hout gratis mee. “Ondertussen hebben we al een fijne groep van dertig knotters”, klinkt het bij het Regionaal Landschap. “Ze komen een keer per jaar samen om de knotbomen voor de volgende winter onder elkaar te verdelen. De bijeenkomst vindt plaats in november, bij de start van het knotseizoen. Knotten hoef je niet per se alleen te doen, wie weet ontmoet je iemand uit jouw buurt met wie je kan samenwerken.”