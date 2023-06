Gevolgen noodweer blijven voorlopig beperkt tot ondergelopen kelders en straten

Born To Be Loved biedt veilige haven voor jongeren uit instelling: “Het welzijn van het kind staat altijd centraal”

“Ik heb heel veel kinderleed van dichtbij gezien en daar wil ik iets aan doen.” De initiatiefneemster van Born To Be Loved neemt het op voor jongeren die trauma’s opliepen van een verblijf in een instelling of het middelpunt werden van een vechtscheiding. Haar doel is een huisje inrichten waar kinderen en hun mama of papa op gezellige manier samen tijd doorbrengen in plaats van in een kille ruimte van de instelling.