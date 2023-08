Het feest is begonnen, † Nonkel Herwig zet Festival Dranouter meteen in vuur en vlam

Regen? Het lijkt alsof de weergoden Festival Dranouter gunstig gestemd zijn, want op enkele kleine buien na, bleef het droog in de Westhoek. Het uitblijven van de regen zorgde meteen voor heel wat sfeer op het festivalterrein en dan vooral in de Sint-Bernardusbar, waar het knotsgek collectief † Nonkel Herwig de boel onmiddellijk deed ontploffen. De eerste festivaldag tekende 15.500 bezoekers op, meteen goed voor een record.