Schooljaar al gestart voor Lotte (10), die in Wallonië op internaat gaat: “Ik ken nog niemand maar hoop snel nieuwe vrienden te maken”

“Het zal een beetje aanpassen zijn, maar ik zie het wel zitten.” In tegenstelling tot haar broer en zus maakte Lotte Derycke (10) uit Vlamertinge maandagochtend al haar boekentas klaar om het nieuwe schooljaar aan te vatten. Het wordt meteen speciaal, want het meisje start haar zesde leerjaar niet meer in het dorp waar ze woont, maar wel in het Waalse Komen.