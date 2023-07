Special Olympics Belgium verwelkomt nieuwe directeur

Dominique Dehaene wordt de nieuwe directeur van Special Olympics Belgium (SOB), zo meldt de organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking. Momenteel is hij nog werkzaam als chief of staff bij Skeyes, de organisatie die verantwoordelijk is voor de luchtverkeersleiding. Op 1 oktober begint hij aan zijn nieuwe functie.