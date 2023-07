“Lieve kleine prins, we zullen je zo ontzettend hard missen”: familie neemt afscheid van Ilyas (5), die stierf aan een hartfalen

De familie van de kleine Ilyas (5) heeft donderdagvoormiddag afscheid genomen van hun oogappel. De serene uitvaart stond bol van herinneringen, foto’s en muziek waarbij ook in het Arabisch een gebed werd opgedragen. De jongen overleed afgelopen zaterdag na een hartstilstand in de kinderopvang. “Je was een zonnetje voor iedereen”, zei oma Heidi Reynaert.