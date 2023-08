Stad Ieper wil dat IJzerwake éérst vredeschar­ter ‘onvoor­waar­de­lijk’ onderte­kent: “Veront­waar­digd dat Dries Van Langenhove is uitgeno­digd”

Het stadsbestuur van Ieper geeft de organisatoren van de Vlaams-nationalistische manifestatie IJzerwake, waarop dit jaar Dries Van Langenhove zou komen spreken, tot 16 augustus tijd om het vredescharter van de stad onvoorwaardelijk te ondertekenen. “Als dat is gebeurd, kan IJzerwake plaatsvinden.” Maar voor de Kameraadschapsavond, een avond vol liederen, blijft het stadsbestuur bij zijn beslissing: er wordt géén vergunning verleend. “Al wat wij vragen is dat onze grondrechten gevrijwaard blijven, zoals het recht op vrijemeningsuiting, meer niet”, reageert Egwin Six van vzw IJzerwake. “We kijken hoe we hierop gepast kunnen reageren.”