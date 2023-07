Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Heuvelland vandaag

Ieperse muzikante Anke Verslype (30) wint Jong Jazztalent met groep Aki: “Het is uitkijken naar concert op Gent Jazz 2024”

Het festival Gent Jazz gaat naar jaarlijks op zoek naar jong jazztalent en bekroont hen met de titel Jong Jazztalent Gent. Dit jaar sleepte Anke Verslype en haar band Aki de prijs in de wacht. Anke is afkomstig van Ieper en begon haar nog jonge loopbaan in de Ieperse muziekacademie.