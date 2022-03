Gent-Wevelgem voor het eerst sinds corona weer volop met publiek: “We vermoeden dat er veel volk zal komen kijken”

Ieper/Heuvelland/WevelgemNu zondag 27 maart is de koers van ons. De start van Gent-Wevelgem vindt voor de 3de keer plaats in Ieper, maar dan voor het eerst met publiek. Ook op en rond de Kemmelberg genieten supporters opnieuw van een spektakel, net als bij de finish in Wevelgem. “Blij dat het deze keer wel op een normale manier kan, het zal deugd doen.”

Twee jaar geleden vond voor het eerst de start van Gent-Wevelgem plaats in de Kattenstad. In mineur weliswaar, want door de coronacrisis mocht er geen publiek aanwezig zijn. De startplaats aan de Menenpoort was hermetisch afgesloten. Ook vorig jaar van het zelfde laken een broek: opnieuw zorgde corona voor een start zonder publiek. Derde keer goede keer, want nu zondag kan het wel. Vanaf 9.20 uur trappen Linde Merckpoel, Tom Vandenbulcke en dj Voltage de koers vanop de Grote Markt in gang. Om 10.50 uur vertrekken de mannen onder de Menenpoort. Wie de vrouwen wil zien starten, moet om 13.50 uur plaatsnemen onder het monument. De wielerliefhebbers die in Ieper blijven zien het profpeloton nog voorbij rijden op de Grote Markt.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De passage in Kemmeldorp van Gent-Wevelgem tijdens een van de coronaedities met weinig volk langs de weg. © Henk Deleu

In Ieper en Boezinge staan zondag een reeks wedstrijden op het programma. De jeugd rijdt in totaal 5 races in en rond de stad. Mensen die naar Ieper komen kunnen best gebruik maken van de randparking Rijselpoort of achter het station, het Minneplein, Colaertplein. De parking aan de sportzone en Leopold III-laan zijn niet toegankelijk.

Volgeboekt

Koersliefhebbers die van wat klimwerk houden, gaan uiteraard richting Heuvelland. Aan de uitkijktoren Belvédère op de top van de Kemmelberg staat een grote tent voor VIP-genodigden. Er worden daar zo’n 350 gasten verwacht. In restaurant ‘In de gouden jaren Belvedere Kemmelberg’ dat zich net naast de tent bevindt reserveerden zo’n 80 mensen, waarmee het volledig volgeboekt is. “Maar dat wil niet zeggen dat de koersliefhebbers hier niet halt kunnen houden”, zegt Frankcy Callens, die samen met zijn partner Valerie Claeys het eethuis op de Kemmelberg uitbaat. “Zondagmorgen vanaf 10 uur zijn mensen welkom op de parking voor een aperitief of een ander drankje. Er zal ook iets kleins om te eten zijn.” Ook voor Francky en Valerie is het eerste volwaardige Gent-Wevelgem sinds ze aan het roer staan van het restaurant. “De 2 Covidjaren zorgden ervoor dat er weinig of geen mensen de koers hier konden volgen. Een keer was er geen publiek toegelaten en de andere keer een maximum 100 gasten. Ik ben heel blij dat het nu wel op een normale manier kan, het zal deugd doen. Het vermoeden is dat er hier toch veel volk zal komen kijken.”

Saint-Velo

De finish in de Vanackerestraat in Wevelgem valt rond 17 uur voor de mannen en rond 18.15 voor de vrouwen. De organisatoren plannen de hele dag vertier in onder meer het Saint-Velo café op het Guldenbergplein. Kortom, het wordt een dag om naar uit te kijken.

Volledig scherm In Ieper kan je er niet naast kijken: zondag is het koershoogdag. © Henk Deleu