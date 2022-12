Gemeentebestuur Heuvelland houdt vinger aan de knip, oppositie vreest voor financiële toekomst: “We belasten de komende legislatuur niet met de afbetaling van onze projecten”

HeuvellandDe stijgende kosten voor het ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel zijn voor de oppositie in Heuvelland een doorn in het oog, vooral in deze tijden van besparingen. In totaal kost het project nu al 1,5 miljoen euro meer dan aanvankelijk geraamd. Het gemeentebestuur maande de aannemer aan tot besparingen, maar voor de oppositie loopt het financieel uit de hand. “Dat we in de 2 legislaturen maar liefst 19,2 miljoen euro schulden van het vorige CD&V-bestuur moesten afbetalen, wordt er niet bij gezegd”, reageert burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

“Het is geen geheim dat de financiën voor alle gemeenten niet rooskleurig zijn, maar ondanks de moeilijke tijden leggen wij toch een begroting neer die in evenwicht is”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “We doen dat opnieuw zonder te lenen en kunnen verder de schulden van het vorige bestuur aflossen. Er werden op de gemeenteraad een reeks aanpassingen van retributies goedgekeurd omwille van indexatie, maar er vindt geen belastingverhoging plaats.” Net als andere steden en gemeenten ziet Heuvelland zijn energiekosten fenomenaal stijgen. “We spreken van een jaarlijkse meerkost van 630.000 euro met daar nog eens bovenop 1.313.000 euro aan extra personeelskost. In totaal spreken we over 6 miljoen euro, terwijl we slechts op 2 miljoen extra inkomsten kunnen rekenen uit de gewone belastingen. De rest moeten we opvangen met besparingen op de werking en extra inkomsten.” De gemeente zet twee geplande projecten on hold: de herinrichting van De Klijte en van Dranouter. De andere geplande investeringen blijven wel op het programma staan. Het gaat onder meer over de verbouwingen voor SK Nieuwkerke (1.500.000 euro), de rioleringswerken in Dranouter (1.500.000 euro), de start van de fietspadprojecten Kemmel – Wijtschate en Westouter – Poperinge. Ook kleinere projecten blijven in het meerjarenplan staan: een investering in vernieuwing landelijke wegen (100.000 euro), ontruiming kerkhof Westouter (130.000 euro), investeringen in OC’s (100.000 euro) en investeringen in het WZC (nieuwe verwarming en telecom, goed voor 180.000 euro).

Dikkebus

De grootste investering blijft het ombouwen van de kerk van Kemmel naar een ontmoetingscentrum. “We hebben begrip voor stijgende energiekost en personeelskost, maar de verbouwingen aan de kerk van Kemmel is de grote slokop. Met een bedrag van 3,4 miljoen euro loopt dit prestigeproject financieel uit de hand. Bovendien rekent het bestuur zich al rijk met 400.000 euro subsidies, waar ze geen enkele garanties op heeft”, zegt CD&V-raadslid Nathan Duhayon. Ook N-VA Heuvelland spreekt van een heel duur project.

“Je kan blijven zeggen dat het veel geld kost, maar jullie hebben mee voor het concept gekozen”, richtte de burgemeester zich tot de oppositie. “Als je ziet hoe OC De Gaper er momenteel aan toe is, dan moet iedereen toch beseffen dat we een nieuw ontmoetingscentrum nodig hebben. In Ieper voorziet het stadsbestuur 2,6 miljoen euro voor het OC in Dikkebus en daar zegt de oppositie dat het te weinig zal zijn. Dan denk ik niet dat wij uitzonderlijke cijfers hebben. Voor de kerk staat nu 3,3 miljoen euro ingeschreven. We blijven bij dat bedrag maar hebben ondertussen al met de aannemer afgesproken een aantal besparingen door te voeren zonder sterk af te wijken van het aanvankelijke plan. We denken op die manier minstens 300.000 euro te besparen, maar we hopen dat het meer is, misschien zelfs 500.000 euro. Dat het budget zo fors steeg is logisch, gezien de kostprijs van alles de hoogte ingaat. Ondertussen hebben we al 230.000 euro aan subsidies binnen. Via een BTW-verlaging verwachten we nog eens 70.000 euro en hopelijk krijgen we via het klimaatfonds van de provincie nog eens 100.000 euro. Mochten er zich gaande weg nog opportuniteiten voortdoen, gaan we die uiteraard niet laten liggen.”

(Lees verder onder foto)

Volledig scherm De verbouwingen van de accommodatie voor SK Nieuwkerke blijven in het meerjarenplan staan. © henk Deleu

Steunaanvragen

De CD&V vreest dat de kerk van Kemmel en enkele ander dure projecten de financiële toekomst van de gemeente in gevaar brengt. “De spaarpot wordt tot op de bodem geledigd”, aldus Nathan Duhayon. “Het aangepaste meerjarenplan gaat budgettair voor 2024 en 2025 net niet onder nul, maar wordt echter geen enkele rekening gehouden met eventuele onvoorziene omstandigheden in de komende jaren. Zo zullen de prijzen van leveranciers nog stijgen. Dit meerjarenplan brengt de financiële toekomst van Heuvelland in gevaar. Bovendien wordt er in enkele projecten gesnoeid. Zo wordt er jaarlijks 10.000 euro minder voorzien voor het borstelen van de bestaande fietspaden. Om de financiële situatie te redden kiest het bestuur ervoor enkele premies te schrappen en bijkomende bijdragen te innen. De gemeentelijke uitleendienst wordt een pak duurder. Tenslotte geeft het bestuur zelf aan dat er door de hoge energiefactuur wellicht meer steunaanvragen zullen komen bij het OCMW, maar wordt hiervoor in de komende jaren niet meteen meer middelen voorzien.”

Eigen middelen

“Onze kas zal eind 2025 inderdaad een stuk minder zijn, maar de gemeente blijft financieel gezond”, aldus de burgemeester. “Dat we echter in de 2 legislaturen maar liefst 19,2 miljoen euro schulden van het vorige bestuur moesten afbetalen, wordt er niet bij gezegd. Zonder die schuldaflossing zou het kasresultaat bijna 20 miljoen euro beter zijn. Wij kunnen alles in deze legislatuur betalen met onze eigen middelen en ondertussen nog de historische schuld afbetalen. En we belasten dus de komende legislatuur niet met de afbetaling van onze projecten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.